Stunde der Wintervögel LBV nennt München "vogelfeindlichste Stadt"

Im Schnitt zählten die Teilnehmer bei der Mitmachaktion knapp 20 Prozent weniger Vögel in den bayerischen Gärten als im Vorjahr. Besonders in den Städten zeichnet sich laut LBV ein Abwärtstrend ab: Die Landeshauptstadt München sei mit durchschnittlich nur 20 Vögeln pro Garten gar die "vogelfeindlichste Stadt Deutschlands", so die Experten. Ausschlaggebend dafür seien Bauboom und die ungebremste Nachverdichtung. Dieser Negativtrend zeige sich auch an geringen Sichtungen in Nürnberg (25), Augsburg (26) und Bamberg (26).

Oberbayern am wenigsten Tiere

Insgesamt über dem bayerischen Durchschnitt lagen demnach die Teilnehmer in Niederbayern (43 gefiederte Gästen pro Garten) sowie die Regierungsbezirke Oberfranken (37), Oberpfalz (37) und Schwaben (34). Am wenigsten Tiere waren es der Auswertung zufolge mit 30 Vögeln pro Garten in Oberbayern. Unterfranken war durchschnittlich mit 33 Tieren pro Garten, in Mittelfranken waren es 32.

Meise auf Platz Eins

Auf Platz Eins der bayerischen Vogelcharts kam bei der Mitmachaktion der Feldsperling, gefolgt vom Haussperling und der Amsel auf Platz drei. Die Kohlmeise landete bei der aktuellen Zählung nur noch auf Platz vier – in den vergangen sechs Jahren hatte sie meist den Spitzenplatz belegt. Auf den Plätzen fünf bis sieben folgten in der Auswertung Blaumeise, Buchfink und der Grünfink, für den die Vogelschützer weiterhin eine stark abnehmende Tendenz beobachten.

Weniger Wintergäste

Die Tierschützer machen für den Vogelmangel mehrere Faktoren verantwortlich: Hauptgrund sei der geringe Zuzug an Wintergästen aus dem Norden. So seien heuer etwa weniger Kohlmeisen und Erlenzeisige aus Nord- und Nordosteuropa zum Überwintern zu uns in den "warmen Süden" geflogen, erklärte Martina Gehret, die Beauftragte für Citizen Science beim LBV. Als weiterer Faktor für den Rückgang der gezählten Vögel kommt regional auch ein geringerer Bruterfolg 2016 in Frage. So seien in einigen Regionen des Freistaats erhebliche Brutausfälle bei Höhlenbrütern wie Meisen gemeldet worden, so Gehret.

Verantwortlich dafür könnte laut LBV die feucht-nasse Witterung während der Brutzeit im April und Mai sein. Rabenvögel wie etwa Elstern, Krähen oder Eichelhäher trifft dagegen laut LBV keine Schuld: Die Zahlen der LBV-Mitmachaktionen bestätigten seit Jahren, dass die Zahl dieser Vögel in den Gärten nicht zunehme. Studien belegten außerdem dass die Tiere keinen nachteiligen Einfluss auf die Singvogelbestände haben, so die Vogelschützer.