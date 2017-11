Streit mit Machete und Pistole ausgetragen Streit mit Machete und Pistole ausgetragen

Die Auseinandersetzung zweier Männer in der Nürnberger Südstadt hat einen großen Polizei-Einsatz ausgelöst. Die beiden Kontrahenten waren mit einer Machete und einer Schreckschusspistole bewaffnet.

Nach Angaben der Polizei waren am Donnerstagabend (02.11.17) gegen 23.00 Uhr bei der Einsatzzentrale mehrere Notrufe eingegangen. Besorgte Bürger berichteten, dass in der Speyerer Straße mehrere Schüsse gefallen waren und eine Person mit einer Machete um sich schlage.

Schüsse auf offener Straße

Zwei nach Polizeiangaben offenbar psychisch angeschlagene Männer waren zunächst verbal aneinandergeraten bis einer der Männer, ein 36-Jähriger Anwohner, sowohl eine Machete als auch eine Portion Pfefferspray aus seiner Wohnung holte. Außerdem rief der Mann seinem 35-Jährigen Kontrahenten die Worte "Allahu akbar" zu und bedrohte ihn mit der Machete, worauf dieser eine Schreckschusswaffe zog und mehrere Schüsse abgab. Danach flüchteten beide Männer.

Fahndung mit Hubschrauber und Hunden

Nach einer intensiven Fahndung mit Polizeihubschrauber und Hunden nahmen Beamte beide Männer in Tatortnähe fest. Während der 35-Jährige in einer Zelle untergebracht wurde, veranlasste die Polizei die Einweisung des 36-Jährigen in eine Fachklinik.