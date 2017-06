Mittelfränkischer Einzelhandel 100 Teilnehmer bei Streikaktion in Nürnberg

Eine Kissenschlacht mitten in der Nürnberger Innenstadt war der publikumswirksame Schluss eines Demonstrationszuges, der sich vom Kornmarkt aus durch die Stadt zog. Unter dem Motto "Wacht auf! Wertschätzung und Respekt sieht anders aus" sollte die ungewöhnliche Aktion darauf aufmerksam machen, dass die Beschäftigten im Einzelhandel bei der derzeitigen Bezahlung sicher in die Altersarmut rutschen werden. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hatte neben Mitarbeitern einer Lebensmittelkette auch Beschäftigte mehrerer Bekleidungsgeschäfte in der Stadt zu dem Ausstand aufgerufen.

Lang anhaltender Tarifstreit

Die konkrete Forderung: Ein Euro mehr pro Stunde und mehr Geld für Auszubildende. Dass Vollzeit- gegen Teilzeitkräfte ersetzt würden, trage zusätzlich zur extremen Arbeitsbelastung bei schlechter Bezahlung bei, so der Tenor heute in Nürnberg. In dem seit Monaten schwelenden Tarifkonflikt war es in den vergangenen Monaten wiederholt zu Streiks gekommen.

Schon am Mittwoch wurde gestreikt

Bereits am Mittwoch (14.06.17) hatten die Beschäftigten einer H&M-Filiale in Erlangen die Arbeit niedergelegt. Es sei "kaum noch Personal auf der Fläche" gewesen, sagte Gewerkschaftssekretärin Gabriele Ziegler dem BR: Knapp 30 Beschäftigte seien in Streik getreten. Am Vormittag waren ihren Worten zufolge nur noch vier leitende Angestellte im Laden gewesen.