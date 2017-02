200 Störche überwintern in Bayern Störche kontern den Frost aus

Die in Bayern überwinternden Weißstörche haben auch mit klirrender Kälte kein Problem.

"Dem Storch als großem Vogel macht die Kälte kaum etwas aus, da er die Wärme wesentlich besser speichern kann als kleine Singvögel, die immer bei uns überwintern." Weißstorch-Expertin Oda Wieding vom Landesbund für Vogelschutz

Wieding geht davon aus, dass etwa 200 Störche selbst während der kalten Jahreszeit im Freistaat bleiben. Selbst mit zweistelligen Minusgraden kämen die Weißstörche gut zurecht.

"Die Tiere haben im Laufe der Zeit so ihre Eigenarten entwickelt: Wenn es ihnen an den Füßen zu kalt wird, setzen sie sich auf Kamine oder Straßenlaternen zum Aufwärmen." Oda Wieding

Störche sind feinfühlig

Befürchtungen, dass überwinternde Störche in Bayern erfrieren könnten, seien unbegründet.

"Wird es wegen zugefrorener Seen und Flüsse für die Tiere zunehmend schwerer, Nahrung zu finden, fliegen die Weißstörche einfach weiter umher. Weißstörche können gut einschätzen, wann eine Kaltfront kommt, weil sie feinfühlig für Großwetterlagen und Luftströme sind." Weißstorch-Expertin Oda Wieding

Die Weißstörche seien in der Lage, innerhalb weniger Stunden größere Strecken zurückzulegen und könnten damit auch kurzzeitig in wärmere Regionen ausweichen. Dass viele Störche nicht ins Winterquartier fliegen, könne nicht als Indiz für den Klimawandel herangezogen werden, betonte Wieding, sondern sei vor allem auf menschliches Eingreifen zurückzuführen. So stammten viele der überwinterenden Störche aus ehemaligen Zuchtstationen in der Schweiz, dem Elsass und Baden-Württemberg. Am Bodensee und im Rheintal gebe es Zuchtstationen, die weiterhin für die Tiere Nahrung auslegten.