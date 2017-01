Arbeitsmarkt-Boom Arbeitskräfte dringend gesucht

Die Nachfrage nach Arbeitskräften in Deutschland hat zum Ende des vergangenen Jahres einen neuen Höchststand erreicht. Das geht aus dem Stellenindex BA-X der Bundesagentur für Arbeit hervor. Auch der Boom in Bayern hält an.

Besonders in den Bereichen Dienstleistung, Handel sowie Gesundheits- und Sozialwesen habe sich der Personalbedarf bemerkbar gemacht, teilte die Bundesagentur für Arbeit (BA) mit. Laut BA spiegeln sich im BA-X auch zunehmende Besetzungsschwierigkeiten der Unternehmen wider.

Viel Fluktuation bei den Jobs

Der Bundesagentur für Arbeit (BA) zufolge ist die Zahl der Beschäftigten durch die gute wirtschaftliche Lage in Deutschland weiter gestiegen – laut BA führt das zu einem insgesamt erhöhten Bedarf an Arbeitskräften und zu erhöhter Fluktuation am Arbeitsmarkt. Der Stellenindex stieg im Dezember um vier auf 227 Punkte. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein deutliches Plus von 21 Punkten.

Boom in Bayern

Arbeitskräfte bleiben in Bayern gefragt.

Auch in Bayern fallen die Einschätzungen zur aktuellen Wirtschaftslage optimistisch aus: Hier überstieg der BA-X (regional) im Dezember mit 233 Punkten erneut alle bisherigen Werte seit Erhebung des Index. Zum Vormonat stieg der regionale Stellenindex um drei Punkte, im Vergleich zum Vorjahr noch deutlicher als der deutschlandweite BA-X, nämlich um 29 Punkte, so die Bundesagentur.

"Ein Ende dieser Boom-Situation ist derzeit nicht abzusehen." Ralf Holtzwart, Vorsitzender der Geschäftsführung der Regionaldirektion Bayern

Besonders gefragt seien Arbeitskräfte in Bayern im Verarbeitenden Gewerbe und im Handel.