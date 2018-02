Influenza-Erreger Starker Anstieg der Grippefälle in Bayern – sieben Menschen gestorben

Seit Oktober 2017 sind in Bayern knapp 6.000 Grippefälle gemeldet worden. Bemerkenswert: 5.500 Fälle davon wurden allein in den ersten fünf Wochen des Jahres 2018 registriert, teilte das Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) dem BR auf Anfrage mit.

In Bayern werden immer mehr Grippefälle gemeldet. Seit Oktober vergangen Jahr sind es 5954 Fälle, so das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL). Allein in der ersten Februarwoche kamen mehr als 2.000 Influenzafälle hinzu (Stand 05.02.18). Sieben Menschen sind im Zeitraum von Oktober bis Februar in Bayern infolge einer Grippe gestorben.

Weniger Grippefälle im Vergleich zum Vorjahreszeitraum

Das Fürther Klinikum hatte bereits Ende Januar gemeldet, dass die Lage "angespannt" sei. Am Klinikum Nürnberg waren beide Isolierstationen geöffnet worden. Dennoch ist die Lage nicht kritisch: Im vergangenen Jahr waren von Oktober 2016 bis Anfang Februar mehr als 8.600 Grippefälle gemeldet worden.

Grippefälle regional stark unterschiedlich

Regional fallen die Zahlen sehr unterschiedlich aus: Während die Zahl der Influenzameldungen in Oberfranken, Mittelfranken, der Oberpfalz und Niederbayern zuletzt noch angestiegen waren, scheint der Höhepunkt in Schwaben und Unterfranken bereits überschritten: In Schwaben wurden in der fünften Kalenderwoche nur noch 45 Grippefälle gemeldet, während es eine Woche zuvor noch 62 waren. In Unterfranken ging die Zahl der Grippemeldungen von 111 auf 103 zurück. In Oberbayern stagnierte die Zahl zuletzt mit 576 Fällen auf vergleichsweise hohem Niveau.