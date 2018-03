Ehrung zum 95. Geburtstag Stadt Nürnberg würdigt DATEV-Gründer Heinz Sebiger mit eigener Straße

Die Stadt Nürnberg hat am Freitag (09.03.18) den 2016 verstorbenen DATEV-Gründer und IT-Pionier Heinz Sebiger in besonderer Weise geehrt: An seinem 95. Geburtstag wurde ein Teilstück der Mendelstraße in "Dr.-Heinz-Sebiger-Straße" umbenannt.

Von: Anja Bühling