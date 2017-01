Wegen "Reichsbürger" von Georgensgmünd Polizei durchsucht Anwesen in Gunzenhausen

Ein Großaufgebot an Polizeibeamten stellte am Donnerstag (19.01.17) in einem Haus und in Garagen in Gunzenhausen mögliches Beweismaterial sicher, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft dem Bayerischen Rundfunk. Die Aktion hänge mit dem tödlichen Angriff des selbsternannten Reichsbürgers auf einen 32-jährigen SEK-Beamten zusammen.

"Reichsbürger" erschießt jungen Polizisten

Am 19. Oktober hatte der sogenannte Reichsbürger das Feuer eröffnet, als ein SEK-Kommando sein Anwesen in Georgensgmünd nach Waffen durchsuchen wollte. Ein junger Polizeihauptmeister war erschossen worden, drei weitere Polizisten zum Teil schwer verletzt worden. Seitdem sitzt der 49-Jährige in Untersuchungshaft. Gegen ihn wird wegen Mordes ermittelt.

Mehrere Durchsuchungen

In Zusammenhang mit diesem Fall gerieten bereits mehrere Verdächtige ins Visier der Polizei. Die Beamten führten deshalb einige Durchsuchungen durch. Ob der selbsternannte Reichsbürger noch weitere Unterstützer hatte, ist Gegenstand laufender Ermittlungen.