Spatenstich für Seat-Akademie Dinkelsbühl hofft auf mehr Gäste durch neues Schulungsgebäude

Der offizielle Spatenstich für diese sogenannte Seat-Akademie findet heute Mittag statt. Das Schulungsgebäude entsteht auf einem rund 4.200 Quadratmeter großen Grundstück in der Ellwanger Straße, teilt Volkswagen Immobilien mit.

10.000 Übernachtungen pro Jahr mehr

Das Schulungsgebäude soll im Herbst fertig sein. Dinkelsbühls Oberbürgermeister Christoph Hammer (CSU) sagte dem Bayerischen Rundfunk: "Durch die Seat-Akademie, die im Westen der Stadt in Altstadtnähe gebaut wird, rechnen wir mit fast 10.000 zusätzlichen Übernachtungen pro Jahr."

Drei Schulungsräume geplant

An diesem neuen, verkehrsgünstig gelegenen Standort in Dinkelsbühl sollen künftig SEAT-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in insgesamt drei multifunktionalen Räumen geschult werden. Dabei geht es um Weiterqualifizierung der Beschäftigten für die stetig wachsenden Anforderungen an die Technik der Fahrzeuge und um die zunehmende Digitalisierung der aktuellen Fahrzeugmodelle.