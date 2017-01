Nach Kritik an Scholl-Werbung Durcheinander in der mittelfränkischen AfD

"Nichts ist eines Kulturvolkes unwürdiger, als sich ohne Widerstand von einer verantwortungslosen und dunklen Trieben ergebenen Herrscherclique 'regieren' zu lassen." Aus dem ersten Flugblatt der 'Weißen Rose'

Ob Sophie Scholl diesen Satz jemals gesagt hat? Urheberin war sie nicht, denn der Text, mit dem die AfD Nürnberg-Süd/Schwabach seit Sonntag (15.01.17) auf ihrer Facebook-Seite wirbt, stammt aus der Feder ihres Bruders Hans Scholl und seines Kommilitonen Alexander Schmorell. Es ist der erste Satz aus dem 1942 erschienenen ersten Flugblatt der Widerstandsgruppe "Weiße Rose".

Neben dem Text ist ein Foto der jungen Studentin zu sehen, darunter der Werbeslogan "Sophie Scholl würde AfD wählen". Der Name Scholl steht wie kein Zweiter für den Widerstand gegen die unmenschliche Diktatur der Nationalsozialisten, der den Geschwistern ebenso das Leben gekostet hat wie vier ihrer Mitstreiter.

"Auf den Tisch scheißen"

Trotzdem nutzt der Kreisverband der AfD beides für ein Werbebild auf ihrer Facebook-Seite, die eindeutig gegen die Regierung der Bundesrepublik Deutschland zielt und diese augenscheinlich in die Nähe des Nazi-Regimes des "Dritten Reiches" rückt. In Twitter, Facebook und darüber hinaus löst das einen kapitalen Shitstorm aus, "Sophie Scholl würde euch auf den Tisch scheißen" gehört im Netz zu den gemäßigteren Reaktionen.

"Völlig geschmackloser Post"

Auch in der eigenen Partei erheben sich Stimmen gegen den Post des AfD-Kreisverband Nürnberg Süd/Schwabach – namentlich aus dem seltsam ähnlich klingenden AfD-Kreisverband Nürnberg/Schwabach. Dessen Vorstand Martin Sichert distanziert sich auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks von dem stark kritisierten Facebook-Eintrag. Auf der Facebook-Seite seines Kreisverbands ist von einem "völlig geschmacklosen Post" zu lesen, es werde juristisch geprüft, wie "wir gegen die Betreiber aktiv werden können". Der Kreisverband, der sich für Nürnberg und Schwabach zuständig sieht, zweifelt gar die legitime Existenz des benachbarten Kreisverbands an.

Bezirksverband: Kreisverband wird umbenannt

Ganz anders klingt allerdings das, was die Bezirksebene der AfD zu sagen hat. Auf Nachfrage durch den BR teilt der mittelfränkische Bezirksvorsitzende Siegfried Lang mit, dass der Kreisverband Nürnberg-Süd/Schwabach am 11. Dezember 2016 satzungsgemäß gegründet worden sei. Dieser umfasse den Bundestagswahlkreis 245. Für Wahlkreis 244 ist dagegen der bisherige Kreisverband Nürnberg/Schwabach zuständig. Für den werde eine Umbenennung in Nürnberg-Nord "zeitnah erfolgen".

Es gebe keine Überschneidung der Zuständigkeiten, so Bezirksvorsitzender Lang weiter. Dazu, dass die AfD einen gegen das Nazi-Regime gemünzten Text der "Weißen Rose" gegen die Regierung Merkel auffährt, äußerte sich der AfD-Bezirksvorsitzende nicht. Derweil ist die Facebook-Anhängerzahl des Kreisverbands Nürnberg-Süd/Schwabach seit vergangenem Sonntag um mehrere Dutzend gestiegen.