Silvester in Nürnberg Polizei zeigt mehr Präsenz als im Vorjahr

Die Nürnberger Polizei hat ihr Sicherheitskonzept für die Silvesternacht ausgeweitet: Am Bahnhof und in der Stadt sind weit mehr Beamte im Einsatz als im Vorjahr. Außerdem wird ein neues Videosystem im Hauptbahnhof in Betrieb genommen.

Im vergangenen Jahr hatten sich etwa 1.000 teils stark alkoholisierte Menschen im Hauptbahnhof versammelt. Damals wurden Bengalisches-Feuer und Feuerwerkskörper im Gebäude gezündet, so der Sprecher der Bundespolizei Nürnberg Rainer Schlemmer. Die Beamten seien die ganze Nacht im Einsatz gewesen. Unterstützung erhält die Inspektion in Nürnberg von den Grenzdienststellen.

"Nach einer erneuten Beurteilung der Lage, haben wir uns dazu entschlossen das Personal deutlich aufzustocken." Rainer Schlemmer, Sprecher der Bundespolizei Nürnberg

Neues Video-Überwachungssystem

Pünktlich zu Silvester soll auch das neue Video-Überwachungssystem im Nürnberger Hauptbahnhof betriebsbereit sein. 188 Kameras mit "hervorragender Bildqualität" wurden in den Bahnhofshallen, den Eingangsbereichen und den Bahnsteigen installiert. Zwei Beamte überwachen in der Einsatzzentrale der Bundespolizei die Nacht über alle Kameras.

Hotspot Diskothek

Vergangenes Jahr feierten etwa 1.900 Menschen den Jahreswechsel in der Diskothek im Hauptbahnhof. Heuer rechnet die Bundespolizei mit rund 1.100 Besuchern. Auch hier werde zwar verstärkt Präsenz gezeigt – "besondere Kontrollen" sollen aber nicht stattfinden. "Die Leute sollen friedlich und fröhlich feiern", so Schlemmer weiter.

Fokus liegt auf den Brennpunkten

Auch vor dem Bahnhof und in der Altstadt werden mehr Beamte im Einsatz sein. Wie in jedem Jahr seien auch heuer die Einsatzkräfte vor allem an den Brennpunkten, also der Königstorpassage, den Feiermeilen im Innenstadtbereich und auf der Achse zwischen Breiter Gasse und der Nürnberger Burg, verstärkt im Einsatz.

"Die Anzahl der Einsatzkräfte wurde ordentlich erhöht. Die Inspektionen sind angehalten das höchst mögliche Maß an Personal vorzuhalten." Robert Sandmann, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken

Böllerfreie Zonen

Seit 2001 dürfen zum Schutz der vielen Besucherinnen und Besucher im Burgbereich keine Feuerwerkskörper mit gezündet werden. Das Nürnberger Ordnungsamt verschärft nun das Verbot aufgrund der zahlreichen Verstöße im vergangenen Jahr: Heuer wird erstmals auch das Mitführen von Feuerwerkskörpern zwischen 21.00 Uhr und 2.00 Uhr verboten sein.

Betroffen sind die Vestnertorbrücke, die Stadt- und Landfreiung, der Platz an der Kaiserstallung, der Ölberg, die Burgstraße ab der Schildgasse und die Straße Am Ölberg. An den Verbotszonen ist mit Polizeikontrollen zu rechnen. Verstöße können mit einer Geldbuße geahndet werden, so die Stadt Nürnberg.