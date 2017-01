Silvester in Mittelfranken Dutzende Verletzte und 490 Einsätze

Die mittelfränkische Polizei musste in der Silvesternacht zu 490 Einsätzen ausrücken, die meisten davon in Nürnberg und Fürth. 52 Menschen wurden verletzt, allein acht durch offenbar illegale Böller.

Das neu ausgearbeitete Sicherheitskonzept für die Nürnberger Innenstadt habe sich bewährt, teilte die mittelfränkische Polizei mit. Allein in Nürnberg und Fürth musste die Feuerwehr zu rund 310 der insgesamt 490 Einsätze ausrücken. Im östlichen Mittelfranken waren es über 120 Einsätze. Mit etwa 60 war es in Westmittelfranken am ruhigsten. Bei den meisten Einsätzen ging es um Streitigkeiten, Sachbeschädigungen oder Ruhestörungen, so die Polizei.

Acht Verletzte durch illegale Böller in Nürnberg

Beschädigtes Auto im Nürnberger Norden

Allein acht Feiernde wurden verletzt, nachdem ein 46-Jähriger in Nürnberg im Rennweg mehrere offenbar illegale Silvesterkracher gezündet hatte. Drei der Verletzten mussten ins Krankenhaus. Durch die Wucht der Detonation wurden außerdem sechs Fahrzeuge beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro. In Fürth brannte eine Doppelhaushälfte. Vermutlich hatte eine Silvesterrakete das Feuer ausgelöst. Der Schaden beläuft sich auf etwa 60.000 Euro, schätzt die Polizei.