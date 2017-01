Typisierungsaktion Große Hilfsbereitschaft in Seukendorf

2.536 Menschen haben sich in Seukendorf im Landkreis Fürth als Stammzellenspender für einen an Blutkrebs erkrankten 17-Jährigen registrieren lassen. Geduldig warteten sie zum Teil eine Stunde und mehr, um sich Blut abnehmen zu lassen.

Die Schlange vor der Turnhalle in Seukendorf war mehrere hundert Meter lang. Knapp 200 ehrenamtliche Helfer sorgten für einen geordneten Ablauf und verteilten Kaffee und Tee an die Wartenden. Viele der Menschen ließen sich nicht nur registrieren, sondern spendeten auch Geld: Wie die Deutsche Knochenmarkspende-Organisation DKMS mitteilt, kamen rund 26.000 Euro an Spenden zusammen.

Motto der Aktion: "Tom braucht Dich...jetzt!"

Bei Typisierungsaktionen wie der in Seukendorf werden im Schnitt ein Prozent Stammzellenspender für Leukämie-Patienten gefunden. Manchmal seien es weniger, manchmal aber auch bis zu fünf Prozent Spender, sagte Laura Riedlinger von der DKMS. Aktionen wie die für Tom seien enorm wichtig, weil dadurch die Zahl der möglichen Stammzellenspender weiter wachse. Sieben Millionen potentielle Spender weltweit sei zwar schon viel. Aber:

"Es ist nach wie vor so, dass jeder siebte Patient keinen passenden Spender findet. Und für diese Patienten wollen wir auch noch Spender finden, und deshalb müssen sich bitte, bitte immer mehr registrieren lassen." Laura Riedlinger von der DKMS

Der 17-jährige Tom Steiger aus Obermichelbach hatte vor einem guten Jahr die Diagnose Leukämie erhalten. Nach einem Rückschlag im Dezember 2016 kann ihn nach Aussage der Ärzte nur eine Stammzellenspende retten. Die heutige Typisierungsaktion hatten Klassenkameraden, Eltern und Lehrer an Toms Schule, der Langenzenner Realschule, mit Hilfe der DKMS organisiert.