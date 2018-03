Polizei Selb ist sicherer ohne eigene Inspektion

Seit Oktober 2016 gehört Selb zur Polizeiinspektion im 25 Kilometer entfernten Marktredwitz. Die Umstrukturierung war heftig umstritten, mehr als 1.000 Menschen hatten in der 15.000-Einwohner-Stadt dagegen demonstriert. Trotzdem gab es nun Positives zu berichten.

"Wir haben insbesondere die Außendienstzeiten der Polizei erhöhen können. Wir haben bei den Straftaten einen leichten Rückgang. Wir sind bei Sicherheits-, Kriminalitäts- und Verkehrslage entweder bei den Zahlen des Vorjahrs oder haben einen leichten Rückgang aufzuweisen." Alfons Schieder, Polizeipräsident Oberfranken

OB hofft auf Grenzpolizei

Selbs Oberbürgermeister Ulrich Pötzsch (Aktive Bürger) nahm das Ergebnis erfreut zur Kenntnis. Und er gab der Hoffnung Ausdruck, dass Selb von der durch den designierten Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) angekündigten Wiedergründung einer Bayerischen Grenzpolizei profitieren wird.

"Ich kann mir gut vorstellen, dass man hier künftig eine neue Grenzpolizeistation installiert, mit zusätzlichem Personal on top. Und das würde Selb sicher sehr gut tun." Ulrich Pötzsch (Aktive Bürger), Oberbürgermeister von Selb

Eine Polizeiinspektion Fahndung (PIF) und eine Bundespolizeistation gibt es in Selb bereits. Falls der derzeit laufende Neubau eines Gebäudes für die PIF zu klein werden sollte, bot Pötzsch seine Mithilfe bei der Grundstückssuche an. Der CSU-Landtagsabgeordnete Martin Schöffel wirbt ebenfalls für eine Ansiedlung von Söders neuen Polizisten: "Die bayerische Grenzpolizei, so habe ich es verstanden, ist ja eine eigene Einheit, die von Passau aus gesteuert wird. Und Selb sollte ein wesentlicher Bestandteil sein."