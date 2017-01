SEK-Einsatz in Fürth Wohnung von mutmaßlichen "Reichsbürger" durchsucht

Die Polizei hat in Fürth die Wohnung eines 46-jährigen Mannes durchsucht. Er steht nach Angaben der Justiz im Verdacht, ein sogenannter Reichsbürger zu sein und unerlaubt Waffen zu besitzen.

Polizeibeamte durchkämmten am Donnerstagmorgen (26.01.17) mehrere Objekte in Fürth. Das bestätigte Anita Traud, die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth, im Interview dem Bayerischen Rundfunk. Gegen den 46 Jahre alten Verdächtigen sowie gegen Dritte seien mehrere Durchsuchungsbeschlüsse vollzogen worden. Beschuldigt ist derzeit nach Auskunft der Staatsanwaltschaft allerdings nur der 46-Jährige.

Staatsanwaltschaft: Kein Zusammenhang mit Georgensgmünd

Über das Ergebnis der Polizeiaktion konnte Traud noch nicht sagen, auch nicht, ob tatsächlich Waffen gefunden wurden. Ein Haftbefehl sei aber nicht erlassen worden.

Die Aktion in Fürth steht in keinem Zusammenhang mit dem Fall eines "Reichsbürgers" in Georgensgmünd, betonte die Justizsprecherin. Bei diesem Einsatz war im Herbst vergangenen Jahres ein SEK-Beamter ums Leben gekommen.