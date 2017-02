Nach Pannen bei Schülerbeförderung Neuer Busfahrplan im Lkr. Nürnberger Land

Nach dem Ärger um die Schulbusse im Landkreis Nürnberger Land hat das Landratsamt nun Nachbesserungen veranlasst: Ab 6. Februar tritt ein veränderter Busfahrplan in Kraft – so sollen alle Schüler wieder pünktlich zum Unterricht kommen.

Zahlreiche Fahrten wurden vorverlegt, sagte der Sprecher des Landratsamtes in Lauf, Rolf List, dem Bayerischen Rundfunk – etwa die Linie 552 zwischen Ungelstetten und Altenthann und die Linie 554 von Raschbach nach Altdorf. So sollen die Schüler in Altdorf die S-Bahn erwischen können. Auch bei den anderen Buslinien gibt es den Verantwortlichen zufolge zeitliche Verschiebungen und teilweise geänderte Routenführungen.

Busfahrer aus Dienst genommen

Die Schülerbeförderung rund um Altdorf hatte zuletzt für zahlreiche Beschwerden gesorgt, da nach einer ersten Umstellung im Busfahrplan immer wieder Schüler zu spät zum Unterricht kamen. Außerdem hatte ein Busfahrer die Kinder bei Eiseskälte zu Fuß nachhause geschickt, als sein Bus defekt war. Der betreffende Busfahrer wurde daraufhin aus dem Dienst genommen und ist laut Auskunft von Landratsamtssprecher List auch nicht mehr für die Schülerbeförderung im Einsatz.

Probleme durch Neuorganisation

Der Schulbusverkehr im südlichen Landkreis Nürnberger Land war im Dezember 2016 neu organisiert und in den öffentlichen Nahverkehr integriert worden. Lists Worten zufolge hatte das Busunternehmen, mit dem das Landratsamt zusammenarbeitet, einzelne Aufträge an ein Subunternehmen weitergegeben. Man hoffe nun, dass die Anlaufschwierigkeiten durch die Fahrplanänderungen behoben seien.