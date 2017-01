Prozess in Nürnberg Frau wollte Sachbearbeiterin anzünden

Die junge Mutter hatte vor knapp einem Jahr einen Termin im Jugendamt des Landratsamtes Nürnberger Land in Lauf. Dabei ging es in einem Gespräch mit der zuständigen Sachbearbeiterin um das Sorgerecht für den knapp zweijährigen Sohn der Angeklagten. Der Sohn lebte zu diesem Zeitpunkt in einer Pflegefamilie.

Messer und Spiritus als Waffen

Nachdem die 29-Jährige das Gespräch abgebrochen hatte, soll sie beschlossen haben, sich für die Entscheidung des Amtes in der Sorgerechtsfrage zu rächen. Dazu kaufte die 29-Jährige offenbar in einem nahen Geschäft Spiritus und ein Feuerzeug. Außerdem mit einem Messer bewaffnet ging die Angeklagte in das Jugendamt zurück, bedrohte die Sachbearbeiterin und schüttete den mitgebrachten Spiritus aus.

Vier Verhandlungstage

Allerdings gelang es ihr nicht, den Spiritus anzuzünden, weil sie zwei Mitarbeiter des Amtes am Arm festhielten und sie schließlich aus dem Raum brachten. Im Raum befanden sich zu dem Zeitpunkt noch elf weitere Personen. Die 29-Jährige ist nach einer Begutachtung erheblich in ihrer Steuerungsfähigkeit eingeschränkt. Für den Prozess sind vier Verhandlungstage angesetzt.