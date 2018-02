S-Bahn Nürnberg Sitzplatz reservieren statt Stehen

Ab sofort können Fahrgäste der S-Bahn in Nürnberg Sitzplätze reservieren. Die Reservierung können vorerst nur Abo-Kunden der Bahn nutzen. Für 40 Euro pro Jahr können sie sich damit einen Sitzplatz sichern. Dafür werden in den S-Bahnen Reservierungszonen ausgewiesen. Einen festen Platz zu buchen ist laut Bahn nicht möglich. Es handelt sich dabei um eine Testphase im S-Bahn-Verkehr, wie ein Sprecher dem BR auf Nachfrage erklärte.

Noch in diesem Jahr: Reservierung für Einzelfahrten

In einer zweiten Stufe soll es im Lauf des Jahres auch für Käufer eines Einzeltickets möglich sein, Sitzplätze in der Nürnberger S-Bahn zu reservieren. Dies wird dann einen Euro pro Strecke und Person kosten. An der technischen Umsetzung wird derzeit laut Bahn noch gearbeitet.

Reservierung auch in Regionalzügen

Seit einiger Zeit bietet die Bahn schon auf verschiedenen Regionalzugstrecken die Möglichkeit einer Sitzplatzreservierung an, etwa für den Regionalexpress zwischen Nürnberg und München und dem Fuggerexpress zwischen Ulm, Augsburg und München. Die Nachfrage hält sich jedoch bisher offenbar in Grenzen: Laut DB Regio Bayern ist das Angebot bei der Werdenfelsbahn südlich von München am erfolgreichsten. Dort wurden aber im vergangenes Jahr nur insgesamt 2.000 Reservierungen verkauft. Die Deutsche Bahn will die Reservierungsmöglichkeiten in Regionalzügen künftig ausweiten.