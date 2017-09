Rücktrittsforderungen an Seehofer Söder gegen "Hau-Ruck-Entscheidung"

Nachdem Teile der fränkischen CSU-Basis einen Rücktritt von Parteichef Horst Seehofer fordern, hat sich nun auch Markus Söder geäußert.

"Nach so einem Debakel eines Wahlergebnisses ist es doch selbstverständlich, dass es an der Basis rumort und dass die Leute verunsichert sind. Das wird auch nicht die nächsten Tage vorbei sein." Finanzminister Markus Söder (CSU)

Es sei nun wichtig, dass in den nächsten Tagen wieder Stabilität in die Partei gebracht wird, so Söder. Nun müsse ausführlich diskutiert und analysiert werden, was bei der Wahl passiert sei. Eine "Hau-Ruck-Entscheidung" bringe nichts, so Söder zu den Rücktrittsforderungen.

Personeller Neuanfang gefordert

Der Fraktionsvorsitzende der CSU im Bezirkstag von Mittelfranken, Peter Daniel Forster, schreibt hingegen auf Facebook: "Wir brauchen nun als CSU [...] einen personellen Neuanfang. Unser Parteivorsitzender wäre jetzt gut beraten, den Weg frei zu machen für einen neuen Parteichef und Ministerpräsidenten". Forster ist auch Kreisvorsitzender des CSU Kreisverbandes Nürnberg-Süd. Seiner Ansicht nach sollte "die Basis der CSU [...] entscheiden, wer die Nachfolge antritt – geordnet und diszipliniert".

Ärger an CSU-Basis

Als erster CSU-Landtagsabgeordneter fordert auch Alexander König aus Hof den Rücktritt Seehofers. "Ich glaube, wir brauchen einen anderen Spitzenkandidaten für die Landtagswahl", so der oberfränkische CSU-Mann auf BR-Anfrage. "Deswegen muss jetzt niemand heute Nacht zurücktreten, aber wir müssen uns Gedanken machen, wie wir nächstes Jahr die Landtagswahl gewinnen wollen." König betont, dass es ihm nicht um Schuldzuweisungen geht, sondern um den Blick auf die Zukunft der CSU.

Bereits zuvor hatte der Vorsitzende des CSU-Kreisverbands Nürnberg-West, Jochen Kohler Seehofer zum Rücktritt aufgefordert:

"Wir haben uns in den letzten Wochen an den diversen Wahlkampfständen viel anhören können, ja müssen. Ein 'Weiter so' kann es nicht geben! Auch wenn Herr Seehofer selber gesagt hat, dass er 'keine Sekunde' an einen Rücktritt denke, wir tun dies! Für einen personellen Neuanfang!" Jochen Kohler, Chef des Kreisverbands Nürnberg West

"Demontage" Joachim Herrmanns

Ähnlich Forderungen kamen schon am Tag nach der Wahl aus dem Ortsverband Großhabersdorf im Landkreis Fürth. Der Ortsverbandsvorsitzende Thomas Zehmeister begründete seinen Aufruf auf Facebook mit folgenden Worten:

"Ständige Wendungen in der Haltung zur Schwesterpartei, die Demontage unseres Spitzenkandidaten Joachim Herrmann durch das Vorschalten eines Herrn aus Übersee und das Vernachlässigen vieler sich 'zurückgelassen fühlenden' führen wir als Hauptgründe des schlechten Abschneidens bei der Bundestagswahl an." Ortsverbandsvorsitzender Thomas Zehmeister

Seehofer solle nun den Weg für einen personellen Neuanfang frei machen. Zehmeister handelt nach eigenem Bekunden in Absprache mit den Mitgliedern seines Ortsverbands.

Viel Gesprächsbedarf

Am Mittwoch nach der Wahl tritt die CSU-Fraktion erstmals nach der Sommerpause zusammen. Die Sitzung wurde um eineinhalb Stunden vorverlegt - auf 8.30 Uhr. Die Begründung: Nach dem Wahldebakel gebe es viel Gesprächsbedarf.