Giftiger Pfusch am Bau Nürnberger Rudolf-Steiner-Schule heute geschlossen

Handwerker hatten in der vergangenen Woche im Keller des Hauptgebäudes einen Bitumen-Voranstrich aufgebracht, der nur im Freien verwendet werden darf. Dies habe die Schulleitung am Freitagnachmittag (27.01.17) entdeckt. Zuvor habe man die Handwerker mehrfach auf den unangenehmen Geruch angesprochen. Doch dabei sei stets versichert worden, dass es sich um den gewünschten lösemittelfreien Bitumen-Voranstrich handele.

Herstellerfirma warnt vor Risiken

Am Freitagvormittag sei die Geruchsbelästigung schon derart groß gewesen, dass direkt betroffene Klassen nach Hause geschickt wurden. Als am Nachmittag der für den Innenbereich verbotene Anstrich entdeckt wurde, habe man Kontakt mit der Herstellerfirma aufgenommen. Diese habe auf mögliche Gesundheitsgefährdungen hingewiesen. Die Schulleitung ist über das Vorgehen der Handwerkerfirma, die den Anstrich verwendet hat, empört.

"Wir möchten darauf hinweisen, dass wir als Schule hintergangen worden sind und deshalb Strafanzeige wegen Körperverletzung gestellt haben." Elternbrief der Nürnberger Rudolf-Steiner-Schule

Kinder sollen zum Arzt

Schüler, bei denen der Verdacht auf eine Schädigung bestehe, sollten einen Arzt aufsuchen und dies für mögliche Schadenersatzansprüche dokumentieren lassen. Heute muss nun zunächst ein Gutachter die Schule besuchen. Erst wenn dieser die betroffenen Räume freigegeben habe, könne wieder mit dem regulären Unterricht begonnen werden. Dies sei frühestens am Dienstag (31.01.17) der Fall, heißt es in dem Schreiben der Schulleitung. In den Nebengebäuden der Schule werde aber eine Notfallbetreuung organisiert.