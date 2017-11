Landkreis Bad Kissingen Reizgasattacke: 29 Verletzte bei Halloweenparty

Bei einer Halloweenparty in einer Mehrzweckhalle in Oberthulba (Landkreis Bad Kissingen) sind in der Nacht 29 Menschen durch Reizgas verletzt worden. Die Polizei fahndet nach dem oder den Tätern.