Gottesdienste und Veranstaltungen Feiern am Reformationstag in Franken

Der Reformationstag ist zum 500. Jubiläum am 31.10.2017 einmalig ein Feiertag. Zu zahlreichen Gottesdiensten und Luther-Feierlichkeiten in ganz Franken kommen auch Mitglieder der evangelischen Kirchenleitung in Bayern.

In der Coburger Morizkirche beispielsweise predigen zum 500. Reformations-Jubiläum um 10.00 Uhr die Bayreuther Regionalbischöfin Dorothea Greiner und der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick gemeinsam, teilte die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern mit. Dort hielt auch Luther einst einen Gottestdienst.

Kirchentag in Coburg

Im Rahmen des Coburger Kirchentags unter dem Motto "Evangelium feiern" steht nicht die Reformation oder Martin Luther als Person im Mittelpunkt, sondern dessen Lebensinhalt: Das Evangelium von Jesus Christus. Das Programm, das in mehreren Coburger Kirchen und Einrichtungen bis in den Abend hineinreicht, umfasst unter anderem Gottesdienste, Diskussionen und ein Gospelkonzert.

In der St. Andreaskirche in Weißenburg findet ebenfalls um 10.00 Uhr ein Reformationsgottesdienst mit Regionalbischöfin Elisabeth Hann von Weyhern, Regionalbischof Stefan Ark Nitsche, Bischof Gregor Maria Hanke und Bishop Richard Firth aus der anglikanischen Partnerdiözese Hereford statt.

Clowns und Bach

In der Nürnberger St. Lorenzkirche predigt am Reformationstag um 10.00 Uhr Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, so die Evangelisch-Lutherische Kirche. Gisela Bornowski, Regionalbischöfin im Kirchenkreis Ansbach-Würzburg, hält am Morgen die Predigt im Reformationsgottesdienst um 10.30 Uhr in der Schweinfurter St. Johanniskirche. Am Nachmittag um 15.00 Uhr predigt sie in der St. Jakobskirche in Rothenburg.

Jede Kirchengemeinde und jeder Dekanatsbezirk gestalte den Reformationstag eigenverantwortlich, sagte Bornowski dem Bayerischen Rundfunk. Dementsprechend vielfältig sei das Angebot: Im Münster Heidenheim tritt ihren Worten zufolge beispielsweise bei einem familienfreundlichen Gottesdienst um 11.00 Uhr unter anderem ein Clown auf, musikalisch sei "von Bach bis Pop" alles geboten.

Festzüge und Musik

Außerdem sind Festzüge zu den Kirchen geplant: unter anderem in Neustadt an der Saale oder in Herrieden im Landkreis Ansbach, wo sich katholische und evangelische Christen um 15.17 Uhr am Marktplatz treffen. Abends steht in Ansbach um 19.00 Uhr ein Kantatengottesdienst in der Innenstadtkirche St. Johannis mit der Ansbacher Kantorei und Altbischof Johannes Friedrich an.

In der Stadtkirche Bayreuth findet um 19.00 Uhr ein großes Symphonisches Festkonzert mit den Hofer Symphonikern und der Stadtkantorei statt. Und in Würzburg endet der Reformationstag um 19.30 Uhr mit einem großen Festakt in St. Johannis, unter anderem mit einer Bachkantate zum Mitsingen.

Auf's Maul schauen

Vielerorts sind auch ganz weltliche Veranstaltungen geplant: in Ansbach etwa um 15.00 Uhr eine Stadtführung auf den Spuren der Reformation oder in der Gumbertuskirche eine Briefmarkenausstellung, die die Reformationsgeschichte abbildet.

Im Fichtelgebirgsmuseum in Wunsiedel ist außerdem noch die Ausstellung "Aufsmaulschaun! Denn der Bauch hat keine Ohren" zu sehen, die Martin Luther unter anderem als "Demvolkaufsmaulschauer" sichtbar – und hörbar macht. Auch in Franken sollen außerdem um 15.17 Uhr für 500 Sekunden die Kirchenglocken läuten.

Termine im Internet

Einen Überblick über die genauen Termine bietet die Evangelische Kirche außerdem im Internet unter bayern-evangelisch.de und auf der Jubiläumsseite.