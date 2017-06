Prostituiertenmorde aufgeklärt Streit ums Geld als mögliches Motiv

Der festgenommene 21-Jährige hat ein umfangreiches Geständnis abgelegt. Demzufolge habe er zwei Prostituierte in Nürnberg nach einem Streit um die Bezahlung für Sex umgebracht, hieß es heute auf einer Pressekonferenz. Der Mann sitzt in Haft.

Am vergangenen Freitagnachmittag (09.96.17) hatten Spezialkräfte der Polizei den dringend Tatverdächtigen in einem Nürnberger Spieleladen festgenommen. Der 21-Jährige räumte ein, zwei Prostituierte ermordet zu haben, gaben Polizei und Staatsanwaltschaft bei einer Pressekonferenz bekannt.

Mögliches Motiv: Streit ums Geld für den Sex

Zum Motiv habe der 21-Jährige angegeben, mit den Frauen Streit gehabt zu haben, sagte Oberstaatsanwalt Alfred Huber. Es habe nach dem sexuellen Kontakt Unstimmigkeiten wegen der Bezahlung gegeben.

"Wir werden eine Reihe von Zeugen vernehmen, um zu sehen, ob das schlüssig ist." Alfred Huber, Oberstaatsanwalt

Nach Angaben der Beamten hatte der 21-Jährige nicht zum ersten Mal Prostituierte aufgesucht.

Handynummer auf Prostituierten-Telefon gefunden

Die Beamten waren durch den Handykontakt mit einem der Opfer auf die Spur des 21-Jährigen gekommen. Am zweiten Tatort fanden die Beamten das Smartphone der 44 Jahre alten Prostituierten. Auf diesem war die Nummer des mutmaßlichen Täters gespeichert. Zudem stellten die Ermittler in der Wohnung des Beschuldigten ein Handy und ein Tablet sicher. Diese elektronischen Medien will die Staatsanwaltschaft noch auswerten.

Der 21-Jährige legte ein umfangreiches Geständnis ab

In diesem Haus lebte der mutmaßliche Täter.

Der junge Mann hatte nach seiner Festnahme am Freitag zunächst zugegeben, mit den beiden Opfern in Kontakt gewesen zu sein. Die Tat selbst gab er erst zu, als die Beamten ihn mit am Tatort gefundenen DNA-Spuren konfrontierten. Anschließend legte er ein umfangreiches Geständnis ab. Der junge Mann ist arbeitslos und wohnte in einer Gemeinschaftsunterkunft mit mehreren Personen in einem Zimmer. Die Polizei will hier noch Zeugen befragen.

Weitere Übergriffe befürchtet

Die Beamten hatten nach dem zweiten Mordfall am Pfingstmontag (06.06.17) befürchtet, dass der Tatverdächtige weitere Morde begehen könnte. Deshalb wurde die Sonderkommission auf 30 Beamte aufgestockt. Der 21-Jährige war der Polizei aufgrund einer Jugendstrafe wegen eines Körperverletzungsdelikts im Jahr 2016 bekannt.

Serientäter von Beginn an vermutet

Am 24. Mai war in Nürnberg eine 22-jährige rumänische Prostituierte ermordet worden. Rettungskräfte hatten die Frau nachts in einer brennenden Wohnung im sechsten Stock eines Mehrfamilienhauses gefunden. Bei der Obduktion ergab sich, dass sie einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen war.

Am Pfingstmontag wurde dann wieder eine Prostituierte, eine 44 Jahre alte Chinesin, umgebracht. Die Polizei ging von Anfang an davon aus, dass beide Taten im Zusammenhang standen. Dies legten die Obduktionsergebnisse und die "Auffindesituationen an den Tatorten" nahe, hatte es geheißen. Todesursache sei in beiden Fällen "Gewalt gegen den Hals" gewesen. Die beiden ermordeten Frauen hielten sich erst seit Kurzem in Nürnberg auf, und beide Taten ereigneten sich in sogenannten Modelwohnungen. Diese Einzimmer-Apartments in Mehrfamilienhäusern werden von den Prostituierten meist nur für eine bis drei Wochen angemietet.