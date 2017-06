Prostituiertenmorde in Nürnberg Tatverdächtiger ist polizeibekannter Deutscher

Auf die Spur des Mannes kamen die Ermittler durch die Auswertung von Handydaten. Offensichtlich benutzte der Mann für die Kontaktaufnahme mit den beiden späteren Opfern ein Mobiltelefon.

Aus Sicht der Beamten gilt der 21-Jährige durch den Abgleich von Tatortspuren mit seinem genetischen Fingerabdruck als überführt. Deshalb wurde auch Haftbefehl gegen den polizeibekannten Mann erlassen.

Die Beamten hatten am Samstag die Festnahme des dringend Tatverdächtigen mitgeteilt. Am Montag wollen die Ermittler auf einer Pressekonferenz Näheres bekanntgeben. Mit Spannung werden nun vor allem die möglichen Erkenntnisse zum Tatmotiv erwartet.

Serientäter von Beginn an vermutet

Am 24. Mai war in Nürnberg eine 22-jährige rumänische Prostituierte ermordet worden. Rettungskräfte hatten die Frau nachts in einer brennenden Wohnung im sechsten Stock eines Mehrfamilienhauses gefunden. Bei der Obduktion ergab sich, dass sie einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen war.

Am Pfingstmontag wurde dann wieder eine Prostituierte, eine 44 Jahre alte Chinesin, umgebracht. Die Polizei ging von Anfang an davon aus, dass beide Taten im Zusammenhang standen. Dies legten die Obduktionsergebnisse und die "Auffindesituationen an den Tatorten" nahe, hatte es geheißen. Todesursache sei in beiden Fällen "Gewalt gegen den Hals" gewesen.

Die beiden ermordeten Frauen waren erst seit Kurzem in Nürnberg, und beide Taten ereigneten sich in sogenannten Modelwohnungen. Diese Einzimmer-Apartments in Mehrfamilienhäusern werden von den Prostituierten meist nur für eine bis drei Wochen angemietet.