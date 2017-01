Nürnberger Faschingsprinz in U-Haft Auch gegen Prinzessin Assol I. wird ermittelt

Das passt in keine Büttenrede: Auch gegen die Nürnberger Faschingsprinzessin laufen Ermittlungen. Erst vor zwei Tagen wurde bekannt, dass Faschingsprinz Oliver I. in U-Haft sitzt. Zwischen beiden Fällen gibt es einen Zusammenhang.

Die Prinzessin ist aus ähnlichem Grund ins Visier der Justiz geraten wie der Faschingsprinz, der zugleich Ehemann von Assol I. ist. Nach Angaben von Anita Traud von der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth besteht der Verdacht, dass sie von den mutmaßlichen Drogengeschäften ihres Mannes Oliver G. gewusst haben soll.

Kein Haftbefehl beantragt

Es gebe auch Hinweise darauf, dass sie in "geringem Umfang Unterstützungshandlungen geleistet" haben könnte, sagte Justizsprecherin Traud im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk. Dabei geht es offenbar um eine mutmaßliche Drogenfahrt ihres Ehemannes. Während die Ermittlungen gegen ihn schon seit Wochen laufen, habe sich der Verdacht auf seine Frau erst mit dessen Verhaftung ergeben. Gegen Assol I. wurde bisher kein Haftbefehl beantragt, dass sei derzeit auch nicht geplant, so Traud weiter.

Kokain im Prinzen-Auto

Am Montag (16.01.17) war bekannt geworden, dass der Nürnberger Faschingsprinz Oliver G. wegen des Verdachts auf Drogenschmuggel in Untersuchungshaft sitzt. Die Ermittler werfen dem Nürnberger vor, mehrere Hundert Gramm Kokain aus Spanien nach Deutschland geschmuggelt zu haben. Das Rauschgift sei Ende vergangener Woche bei einer gezielten Polizeikontrolle in seinem Wagen entdeckt worden, hieß es von der Staatsanwaltschaft. Oliver G. war am Freitag zuvor verhaftet worden, ebenso zwei mutmaßliche Komplizen.

Nürnberg ohne Prinzenpaar?

Das Prinzenpaar war am 8. Januar vom Festausschusses Nürnberger Fastnacht inthronisiert worden, in dem sich die 16 Nürnberger Karnevalsgesellschaften zusammengeschlossen haben. Schon die Nachricht von der Verhaftung ihres Faschingsprinzen hatte die Nürnberger Fastnachtsnarren zunächst gehörig aus der Bahn geworfen. Schließlich waren zahlreiche Termine bereits fest geplant.

Erst gestern hatte die Festausschuss-Vorsitzende Angelika Wimmer bekräftigt, sich den Spaß an der Fastnacht nicht verderben lassen zu wollen. Von den neuesten Entwicklungen zeigte sich Wimmer heute überrascht. Bisher hatte der Festausschuss Nürnberger Fastnacht darauf gesetzt, das Assol I. ohne ihren inhaftierten Mann auftritt. Zu der Frage, wie sich die mögliche Ausweitung der Drogenaffäre für die laufende Saison auswirkt, wollte sich die Festausschuss-Vorsitzende nicht äußern.