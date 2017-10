Christkindlesmarkt Jetzt online für das Nürnberger Christkind abstimmen

Die Stadt Nürnberg sucht ein neues Christkind. Am Wochenende hat die zweite Phase der Wahl – das Online-Voting – begonnen. Bis zum 25. Oktober können die Nutzer für ihre Favoritin abstimmen.

In der ersten Phase wurden von den 27 Bewerberinnen zwölf Mädchen ausgesucht, die sich nun der Publikumsabstimmung stellen müssen. Auf der Internetseite www.christkindlesmarkt.de können die Nürnberger Bürgerinnen und Bürger ihre Stimme abgeben.

Neues Christkind Anfang November

Aus den sechs Kandidatinnen mit den meisten Stimmen wird dann am 2. November endgültig das neue Christkind ausgewählt. Diese Wahl bleibt einer Jury aus Vertretern der Stadt, des Staatstheaters und der Medien vorbehalten. Am 1. Dezember wird das neue Nürnberger Christkind dann mit dem traditionellen Prolog den Christkindlesmarkt eröffnen. Die Amtszeit des Nürnberger Christkinds dauert zwei Jahre. In den beiden letzten Jahren wurde das Amt von Barbara Otto bekleidet.