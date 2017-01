HC Erlangen Rechtsaußen Ole Rahmel muss Erlangen verlassen

"Wir haben alles getan, um Ole in Erlangen zu behalten", sagte HCE-Geschäftsführer Rene Selke am Mittwoch (25.01.17). "Leider hatte er sehr frühzeitig und in schwierigeren Zeiten unseres Vereins vor knapp zwei Jahren einen Vertrag ab Sommer 2017 bei einem Champions League Club unterschrieben".

Damals stand der HCE schlechter da als heute. Deswegen wollte Rahmel nun doch lieber in Erlangen bleiben. Der neue Club sei jedoch nicht bereit gewesen, den bereits geschlossenen Vertrag wieder aufzulösen, so Selke weiter. "Das haben Ole und wir zu respektieren".

Volle Aufmerksamkeit bis zum Schluss

Der 27-Jährige Rahmel ist in der aktuellen Saison der beste Torschütze der Erlanger. 2013 kam er von Essen nach Mittelfranken und hatte auch großen Anteil am zweimaligen Aufstieg des Bundesligisten.