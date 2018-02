Bitte nicht anrufen! Facebook-Kettenbrief zum Nürnberger Kältebus ist falsch

"Wenn ihr unterwegs seid und irgendwo einen Obdachlosen seht" – so fängt ein Kettenbrief an, der derzeit auf Facebook kursiert. Er fordert dazu auf, den Nürnberger Kältebus zu rufen, wenn man bei Eiseskälte in der Stadt einen Obdachlosen in Not sieht. Doch es gibt in Nürnberg keinen Kältebus, die Telefonnummer gehört jemand anderem – und der ist schon ziemlich genervt.

Besonders obdachlose Menschen leiden bei Minusgraden unter der extremen Kälte. In Facebook wird momentan eine Telefonliste geteilt, die Rufnummern für Kältebusse in deutschen Städten verbreitet. Der Haken ist nur: In Nürnberg gibt es gar kein solches Angebot und die Anrufer, die die Nürnberger Telefonnummer wählen, landen im Obdachlosenheim in der Großweidenmühlstraße.

Mitarbeiter genervt

So beginnt der Kettenbrief in Facebook

Die Mitarbeiter der gemeinnützigen Einrichtung sind zunehmend genervt von der Falschangabe: "Wer nachts bei Minustemperaturen einen Obdachlosen sieht, der sich in einer Notlage befinden könnte, soll den Notruf wählen", sagt Peter Mertel, Verwaltungsleiter vom Haus Großweidenmühlstraße. "Bei einer Gefährdung von Leib und Leben verständigt man am Besten die Polizei, oder den Rettungsdienst – die kennen die Anlaufstellen."

Im Notfall die 110 wählen!

Das bestätigt auch Rainer Seebauer von der Polizei Mittelfranken: "Wenn in Nürnberg nachts jemand in so einer Lage ist, wählen Sie die 110", so der Pressesprecher. "Eine Polizeistreife prüft dann, ob eine Notlage vorliegt."

"Es gibt definitiv genug Schlafplätze"

In Nürnberg gibt es 140 Notschlafplätze für Obdachlose. Dennoch ziehen es ungefähr 70 von ihnen vor, bei Wind und Wetter draußen zu schlafen. "Aber es gibt definitiv genug Schlafplätze", erklärt Thomas Heinze von der Stadtmission. Denn neben den städtischen Einrichtungen gibt es auch die Hilfsorganisationen wie zum Beispiel die Caritas, Heilsarmee oder Hängematte, die Betroffene mit Notschlafplätzen versorgen können. "Die Stadt Nürnberg sorgt für ihre Obdachlosen", bekräftigt Heinze. "In der Bahnhofsmission, oder in der Wärmestube liegen Flyer aus, die den Betroffenen Adressen an die Hand geben."

Nürnberg braucht keinen Kältebus

Ein sogenannter Kältebus, der feste Routen ab- und Treffpunkte von Obdachlosen anfährt, ist in Nürnberg nicht vorhanden. Nicht, weil das Angebot nicht geprüft worden wäre – sondern weil es hier keine Option ist. In großen, dezentralisierten Städten wie Berlin oder München seien solche mobilen Wärmestuben durchaus sinnvoll. "In Nürnberg sind dagegen alle Notunterkünfte fußläufig zu erreichen", sagt Rainhard Hofmann. "Ein Bus kann da nichts bewirken."

Hofmann ist im Sozialamt Nürnberg zuständig für das Thema Obdachlosigkeit und bestätigt, dass die Stadt gewappnet ist: "Wir haben zur Zeit noch Luft und würden niemanden abweisen."

Und für den Fall, dass im Zuge der Kältewelle mehr Obdachlose als sonst Schutz suchen, versichert Hofmann: "Wir sind eng vernetzt und können bei Bedarf immer aufstocken!"