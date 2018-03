Eishockey-Nationalspieler aus Nürnberg Reimer, Ehliz und Pföderl tragen sich ins Goldene Buch ein

Bevor sie sich auf die Play-offs in der Deutschen Eishockey Liga vorbereiten, stand für die drei Olympia-Teilnehmer der Nürnberg Ice Tigers am Montagmorgen (05.03.18) ein offizieller Termin an: Patrick Reimer, Yasin Ehliz und Leonhard Pföderl besuchten das Nürnberger Rathaus.

Ehrung für olympisches Silber

Dort trugen sich die drei Nationalspieler ins Goldene Buch der Stadt ein. Empfangen wurden sie von Oberbürgermeister Ulrich Maly (SPD). Damit will die Stadt die drei Spieler für den Gewinn der Silbermedaille bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang ehren. Schon bei ihrer Rückkehr aus Südkorea waren die drei in Nürnberg von den Fans begeistert emfpangen worden.

Erste Play-Off-Spiele gedrängt

In der kommenden Woche starten die Ice Tigers dann ins Play-Off-Viertelfinale gegen die Kölner Haie und dabei ist der Spielplan noch etwas gedrängter als es in den Play-offs ohnehin schon üblich ist: So beginnen die Nürnberger die Serie am Mittwoch (14.03.) mit einem Heimspiel, um schon am Tag darauf (Donnerstag, 15.03.) zu Spiel zwei in Köln anzutreten. Gespielt wird nach dem Modus Best-of-Seven, das heißt, die Mannschaft die vier Siege auf ihr Konto bringt, steht im Halbfinale.