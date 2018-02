Erstmals in Bayern Nürnberger Bahnmitarbeiter setzen Bodycams ein

Die Bahn will die Sicherheit ihrer Mitarbeiter verbessern – durch kleine Kameras, die am Körper getragen werden. Mit den sogenannten Bodycams werden ab heute Sicherheitskräfte am Nürnberger Hauptbahnhof ausgestattet.

Nürnberg ist der erste Einsatzort für die Bodycams der Bahn in Bayern. In Zukunft soll das Sicherheitspersonal der Bahn die Körperkameras auch auf weiteren großen Bahnhöfen und bei Sport- und Großveranstaltungen tragen. Acht Sicherheitskräfte werden die Kameras erhalten, so die Bahn.

Aufzeichnungen verschlüsselt gespeichert

Die Kameras können auf Knopfdruck eingeschaltet werden und sollen vor allem abschreckend auf Angreifer wirken. Kommt es dennoch zu einem Angriff, sichern sie Beweismaterial. Die Aufzeichnungen werden verschlüsselt gespeichert, trotzdem sehen Datenschützer die Kameras kritisch.

Pilotprojekt der Bodycams

Getestet wurden die Kameras bereits in Berlin und Köln. Dort wurden Bahnmitarbeiter mit Bodycams kein einziges Mal angegriffen, teilte die Bahn mit. Im Laufe des Jahres sollen die Bodycams auch am Hauptbahnhof München eingeführt werden. Ein genauer Starttermin in der Landeshauptstadt stehe aber noch nicht fest, so die Bahn.

Bodycams bei der Polizei

In mehreren Städten haben im vergangenen Jahr bereits Polizeibeamte die Körperkameras getestet, so in Augsburg, Rosenheim und München. Die Erfahrungen will das Innenministerium im kommenden Frühjahr bündeln und dann entscheiden, ob Bodycams bei der bayerischen Polizei dauerhaft genutzt werden.