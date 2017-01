Blutender Mann gefunden Nürnberger Polizei sucht Zeugen

In der Silvesternacht ist in Nürnberg ein stark blutender Mann gefunden worden. Er hatte lebensgefährliche Schnittverletzungen am Hals. Nun ermittelt die Mordkommission.

Der 40 Jahre alte Mann wurde am späten Samstagabend (31.12.16) am Nürnberger Kohlenhof mit Schnittverletzungen am Hals gefunden. In der Nähe befinden sich mehrere Diskotheken. Die genauen Hintergründe sind noch unklar. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief zunächst erfolglos.

Zeugen gesucht

Der 40-Jährige wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Wie sich der Mann die Schnittwunde zugezogen hat, ist bislang nicht geklärt. Die Mordkommission der Nürnberger Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können. Telefon: 0911 / 2112 – 33 33