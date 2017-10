Kampagne gegen Müll Nürnberg kämpft gegen Einwegbecher

Die Kampagne soll ab Februar 2018 starten. Das wurde im Werkausschuss "Abfallwirtschaftsbetrieb" des Stadtrats beschlossen. Pro Jahr werden in Nürnberg 18 Millionen sogenannter To-Go-Becher benutzt und weggeworfen. Die Stadt will mit ihrer Kampagne eine Verhaltensänderung der Bürger erreichen.

"Es sollen großflächig provokative Plakate angebracht werden, die dem Image der Papp-Becher einen negativen Haken verpassen." Peter Pluschke, Umweltreferent der Stadt Nürnberg (Grüne)

Auf Litfaßsäulen, in sozialen Netzwerken oder in U-Bahnhöfen will die Stadt außerdem für Mehrweg-Becher werben. Auch Cafés, Bäckereien und andere Gastronomie-Betriebe sollen ins Boot geholt werden, so Pluschke. Die Stadt selbst will mit gutem Beispiel vorangehen und in Kantinen, Schulen oder Büchereien keine To-Go-Becher mehr ausgeben. Das Umweltreferat rechnet derzeit mit Kosten im unteren sechsstelligen Bereich für die Kampagne. Grüne und Freie Wähler im Stadtrat hatten in diesem Jahr Anträge für eine Anti-Papp-Becher-Kampagne eingereicht.