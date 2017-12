Kultur statt Böller Nürnberg feiert großes Silvestival

28 Aktionen, 16 Bühnen, 0 Böller – das ist das Motto für das Silvestival am Sonntag in Nürnberg. Das Kulturreferat der Stadt organisiert schon zum fünften Mal dieses stadtweite Kulturfest zum Jahreswechsel.

Die Bühnen verteilen sich in der gesamten Altstadt. Dabei können Besucher unter anderem kurze Tanzkurse im Glasbau des Künstlerhauses nehmen. Im Germanischen Nationalmuseum zeigt die Künstlerin Anne Klinge ihr international gefeiertes Puppentheater – mit ihren Füßen. In der Kirche St. Egidien startet nach Mitternacht ein spezielles Neujahrssingen, bei dem auch Lieder der Toten Hosen auf dem Programm stehen.

"Es ist zunächst keine Silvesterfeier im herkömmlichen Sinne, also mit Böllern und Raketen. Wenn die zünden, dann nur auf der Bühne. Ich glaube, das besondere ist das Nebeinander von vielen Stilen – von Klassik bis zum Clubsound." Organisator Andreas Radlmaier

Künstlerin Anne Klinge zeigt Puppentheater mit ihren Füßen

Wie auch schon in den vergangenen Jahren gehen nur 6.000 Karten in den Verkauf. Die Stadt Nürnberg will damit verhindern, dass das Silvestival überlaufen wird. Das Programm startet am Sonntag um 21.00 Uhr und geht bis in die frühen Morgenstunden des Neujahrstages. Karten im Vorverkauf kosten noch bis Samstag 35,20 Euro und an der Abendkasse 39 Euro. Das Silvestival findet nur alle zwei Jahre statt.