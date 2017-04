Bewerbung für die EM 2024 Nürnberg hat Probleme mit DFB-Termin

Die Stadt Nürnberg möchte sich als Austragungsort für die Fußball-EM 2024 bewerben. Allerdings kämpft sie mit Terminschwierigkeiten: Am 26. April will der DFB eine verbindliche Zusage für die Bewerbung. Der Stadtrat stimmt aber erst im Mai über sie ab.

Wegen ihrer Bewerbung als Austragungsort für die Europameisterschaft 2024 kommt die Stadt Nürnberg in zeitliche Schwierigkeiten. Wie der zuständige Zweite Bürgermeister, Christian Vogel (SPD), dem Bayerischen Rundfunk am Donnerstag (13.04.17) bestätigt hat, müssen beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) die Unterlagen für eine verbindliche Teilnahme am nationalen Bewerbungsverfahren bis zum 26. April eingehen. Allerdings kann die Bewerbung der Stadt erst auf der Stadtratssitzung im Mai beschlossen werden.

Alternativ-Lösung gesucht

Der 26. April sei ein neuer Termin, den der DFB bekanntgegeben habe und der DFB sei sich durchaus im Klaren, dass dieser Termin zu Problemen für die Bewerber führen kann, so Vogel. Er sei mit dem Fußball-Bund in intensiven Gesprächen und hofft darauf, dass der DFB einer alternativen Lösung zustimmt: Zum Beispiel könnte Oberbürgermeister Ulrich Maly (SPD) eine Absichtserklärung für die Stadt – vorbehaltlich der Ergebnisses der Stadtratssitzung im Mai – bis zum 26. April abgeben.

Die Entscheidung darüber, ob eine solche alternative Lösung vom DFB akzeptiert wird, fällt in den nächsten Tagen. Die vollständigen Unterlagen der zugelassenen Bewerber des nationalen Bewerbungsverfahrens müssen dann bis 12. Juni beim DFB eingehen.

DFB-Workshop für mögliche Bewerber

Nürnbergs Bürgermeister Christian Vogel

Anfang dieser Woche hatte der DFB die 17 Städte, die sich für eine Bewerbung interessieren, über die Auflagen und Anforderungen, die ihre Stadien und Städte erfüllen müssten, informiert. Dabei ging es um die Infrastruktur wie garantierte Hotelplätze, Parkmöglichkeiten und die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr. Garantiert werden muss laut Vogel aber auch, "dass zum Beispiel ein internationaler Staatsgast auch noch nachts um zwei Uhr in Nürnberg landen kann".

Zudem sind auch Maßnahmen im und um das Stadion gefordert: Es müssen entsprechende VIP-Räumlichkeiten garantiert werden, genügend behindertengerechte Toilettenanlagen oder WLAN im Stadion. Im Stadion muss ein bargeldloser Betrieb beim Kauf von Essen und Getränken garantiert werden. Das Catering übernehmen während der EM von der UEFA ausgesuchte Anbieter, die Stadt würde nur die Räumlichkeiten zur Verfügung stellen, ähnlich wie bei der WM 2006.

Leichtathtletik-Bahn ist nicht entscheidend

Sicher kein K.-o.-Kriterium für eine Bewerbung ist laut Vogel die Laufbahn im Stadion: "Für die Bewerbung ist es keine Voraussetzung, dass das Stadion ein reines Fußballstadion ist", so der Bürgermeister. Die Stadt strebe im Zuge der Bewerbung auch keinen Umbau zum reinen Fußballstadion an, so Vogel weiter.

Die Stadt muss außerdem gemeinsam mit der Polizei ein Sicherheitskonzept erarbeiten. Allerdings muss sie zunächst nur klarstellen, dass sie in der Lage ist, ein tragfähiges Konzept vorzulegen, denn bis 2024 können sich entsprechende Auflagen noch stark verändern.