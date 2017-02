Überlastung wegen Grippewelle Mehrere Kliniken schließen Notaufnahmen

Derzeit nehmen das Nürnberger Nordklinikum, das Theresienkrankenhaus und das Martha Maria keine Patienten mehr auf, geht aus der zentralen Datenbank IVENA hervor. In Fürth kann die innere Abteilung keine neuen Patienten aufnehmen.

Manfred Wagner, der Medizinische Direktor des Klinikums Fürth, sagte dem Bayerischen Rundfunk, es gebe derzeit etwa fünf Mal so viele Grippefälle wie im 2016. Erschwerend komme hinzu, dass sich die Ausbreitung gleich mehrerer Viren überlappt. Neben der Influenza träten derzeit auch das NORO-Virus und das RSV verstärkt auf. Am Montagmorgen (06.02.17) waren im Klinikum Fürth 35 Patienten auf dem Gang untergebracht, so Wagner.

"Das ganze System hält nur noch, weil trotz der derzeitigen Maximalbelastung alle Mitarbeiter aufopferungsvoll kämpfen." Manfred Wagner, Medizinischer Direktor Klinikum Fürth

Grippewelle Bayern 2017

Auch bei den Mitarbeitern sind etliche an Grippe erkrankt. Das Klinikum Fürth habe in einer Krisensitzung am Mittag verschiedene Maßnahmen beschlossen. So werden derzeit Operationen verschoben und Stationen interdisziplinär belegt.

Ausmaß "ist schon extrem"

"Wir haben schon immer Stationen-übergreifend zusammengearbeitet. Aber das Ausmaß, in dem wir das jetzt tun, ist schon extrem", so Wagner. Auch sei das Belegungsmanagement aufgestockt worden, damit so viele Patienten wie möglich aufgenommen werden können.

Neuendettelsau: 90 Prozent Grippepatienten

Wie eine Assistenzärztin der Clinic Neuendettelsau dem BR sagte, leiden etwa 90 Prozent der Patienten in der dortigen Notaufnahme an der Grippe. Das Uniklinikum Erlangen teilte mit, dass die Lage in der Notaufnahme des internistischen Zentrums ebenfalls sehr angespannt sei. Ärzte und Pflegepersonal arbeiteten am Limit. Auch hier müssten zeitweise Betten im Gang aufgestellt werden, so Pressesprecher Johannes Eissing. Ähnlich ist die Situation im Schwabacher Krankenhaus.