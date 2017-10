Partei der Ex-Grünen Stamm Neue Partei "mut" gründet Bezirksverband Mittelfranken

Die Partei "mut" wurde am 1. Juni in München gegründet. Die Landtagsabgeordnete Claudia Stamm hat die Grünen Anfang des Jahres verlassen und eine eigene Initiative unter dem Namen "Zeit zu handeln" gegründet. Daraus ist die Partei "mut" hervorgegangen. "mut" steht laut Parteiprogramm für mitbestimmen, umsteuern und teilen. Die Partei sei für soziale Gerechtigkeit, gesellschaftliche Vielfalt und eine menschenwürdige Asylpolitik. Zudem stelle sie Ökologie und nachhaltiges Wirtschaften in den Mittelpunkt.

"Ursprünglich komme ich aus Würzburg, ich weiß, wie groß Bayern ist. Um so wichtiger ist es, dass wir uns regional besser aufstellen. Mit einem Bezirksverband kann man besser die spezifischen Probleme vor Ort angehen." Landtagsabgeordnete Claudia Stamm

Claudia Stamm und der Soziologen Stephan Lessenich bilden gemeinsam den Vorsitz der Partei. Mit einem Bezirksverband will die Partei für interessierte Bürger besser erreichbar sein. Der Bezirksverband wird in Nürnberg gegründet.