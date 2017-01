IHK-Patentreport Mittelfranken sind Bayerns tüchtigste Erfinder

Jede fünfte Patentanmeldung in Bayern kommt aus Mittelfranken. Damit ist der Bezirk einer der innovativsten im Freistaat, teilt die Industrie in Handelskammer (IHK) in ihrem neuesten Patentreport mit.

Von: Henry Lai