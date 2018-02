Während Bauarbeiten Menschliche Knochen in Nürnberg gefunden

In einer Baugrube in Nürnberg sind am Montag (05.02.2018) menschliche Knochen gefunden worden – darunter ein Schädelknochen. Die Überreste wurden in die Rechtsmedizin in Erlangen gebracht.

Von: Tina Wenzel