Nürnberger Consorsbank Per Crowdfunding zum Max-Morlock-Stadion

Die Nürnberger Consorsbank will den Traum vieler Club-Fans wahr werden lassen: Die Umbenennung des Nürnberger Stadions in "Max-Morlock-Stadion". Vorher müssen allerdings noch 800.000 Euro zusammenkommen – per Crowdfunding, von den Fans.