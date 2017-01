Neuer Stadion-Sponsor Wird das Max-Morlock-Stadion Wirklichkeit?

Eine Hoffnung vieler Club-Fans tatsächlich wahr werden: Ein Max-Morlock-Stadion in Nürnberg. Die Consorsbank hat angekündigt, sich dafür als Sponsor bereit stellen zu wollen. Allerdings sind noch viele Fragen offen.

Wie Consorsbank-Pressesprecher Dirk Althoff dem Bayerischen Rundfunk bestätigte, will sich das Nürnberger Unternehmen als Stadion-Sponsor engagieren. Darauf habe man sich mit der dafür zuständigen Stadt Nürnberg geeinigt. "Damit ist allerdings kein Sport-Sponsoring im klassischen Sinn gemeint", so Althoff weiter. Denn eine Umbenennung in Consorsbank-Stadion ist nicht geplant.

Vielmehr will die Bank diejenigen Fans des 1. FC Nürnberg unterstützen, die sich für ein Max-Morlock-Stadion einsetzen. Seit Jahren existiert eine Fan-Initiative, die die Spielstätte nach der Club-Legende und Weltmeister von 1954 benennen will.

"Wir unterstützen die Umbenennung in Max-Morlock-Stadion." Dirk Althoff, Consorsbank

Nicht bekannt ist derzeit, mit welchem Betrag sich die Consorsbank als Sponsor engagieren will. Auch ob im Zusammenhang mit der geplanten Umbenennung Gespräche mit dem 1. FC Nürnberg stattfinden werden, konnte Consorsbank-Sprecher Althoff nicht bestätigen. Details sollen auf einer Pressekonferenz präsentiert werden, zu der es allerdings auch noch keinen Termin gibt.

Unterstützung der Stadt

Unterzeichnet wurde der Vertrag schon im vergangenen Jahr. "Das war das letzte, was ich vor Weihnachten gemacht habe", sagte der für die Rechte am Stadionnamen zuständige 2. Nürnberger Bürgermeister Christian Vogel dem BR. Vertragsbeginn war demnach der 1. Januar 2017. Vogel freut sich vor allem darüber, dass die Rechte für den Stadionnamen wieder vergeben sind. Aber auch der Plan, das Stadion nach Morlock zu benennen, stößt bei ihm auf Zustimmung.

"Die Chancen stehen so gut wie nie." Christian Vogel (SPD), 2. Bürgermeister der Stadt Nürnberg

Das Vorhaben, das Stadion nicht nach dem Sponsoren selbst, sondern nach einer Person aus der Geschichte des 1. FC Nürnberg zu benennen, entstand laut Vogel während den monatelangen Verhandlungen mit der Consorsbank. "Am Anfang war es eine Spinnerei", so Vogel, umso glücklicher sei er nun, dass tatsächlich etwas werden könnte aus der Idee.

Fans müssen ran

Betonung auf "könnte" – denn ausgemacht ist es nicht, dass der neue Name kommt, schränkt Vogel ein. Das werde auch von den Fans abhängen, von deren Rückhalt sich der neue Sponsor überzeugen will. Wie genau das geschehen soll, das soll in der Pressekonferenz kommende Woche bekannt gegeben werden. Von seiner Seite sicherte Bürgermeister Vogel der Consorsbank die volle Unterstützung für die Pläne zu.

Seitdem Mitte 2016 der letzte Sponsorenvertrag mit Grundig ausgelaufen war, heißt das Stadion offiziell Stadion Nürnberg. Im Volksmund wird das am Max-Morlock-Platz gelegene Bauwerk aber Frankenstadion genannt.