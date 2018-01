Preisverleihung in Nürnberg Mathias Tretter mit Deutschem Kabarettpreis ausgezeichnet

Der Künstler Mathias Tretter ist mit dem Deutschen Kabarettpreis 2017 geehrt worden. Am Samstagabend nahm der in Leipzig lebende Künstler in Nürnberg den mit 6.000 Euro dotierten Hauptpreis entgegen.