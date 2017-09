Hohe Auszeichnung Mathias Tretter bekommt Deutschen Kabarett-Preis

Der diesjährige Preisträger Mathias Tretter beschäftige sich konsequent mit den relevanten Themen unserer immer undurchschaubarer werdenden Welt, heißt es in einer Mitteilung des Burgtheaters. Am liebsten widmet sich Tretter den neuen Kommunikationsformen und der sich rasant wandelnden Medienlandschaft.

"Tretter wirft in seinen Programmen hochaktuelle Fragen zu deren Auswirkungen auf staatliche Machtgefüge, politische Mechanismen und das gesamtgesellschaftliche Zusammenleben auf." Aus der Begründung der Jury

Der mit 4.000 Euro dotierte Förderpreis geht in diesem Jahr an die österreichische Kabarettistin Lisa Eckhart. Den Sonderpreis und damit 2.000 Euro bekommt das Kabarett-Duo Onkel Fisch. Der Deutsche Kabarett-Preis wird am 13. Januar 2018 in der Nürnberger Tafelhalle verliehen. Wer den neuen Hauptpreisträger zuvor schon live erleben will: Mathias Tretter ist mit seinem Programm "Pop" am 21. Oktober ebenfalls in der Tafelhalle zu Gast.