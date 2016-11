DTM-Champion Fürth ehrt Marco Wittmann

Nach seinem zweiten Gesamtsieg in der Deutschen Tourenwagenmeisterschaft wird der Fürther Marco Wittmann heute Abend im Rathaus seiner Heimatstadt geehrt.

Beim Empfang im historischen Sitzungssaal wird sich Wittmann gleich in zwei "Goldene Bücher" eintragen, nämlich in das von Fürth und in das seiner früheren Heimatgemeinde Markt Erlbach im Landkreis Neustadt/Aisch Bad Windsheim.

Feierstunde mit Eltern und Freunden

Daher wird neben Fürths Oberbürgermeister Thomas Jung und Sportbürgermeister Markus Braun auch die Bürgermeisterin von Markt Erlbach, Birgit Kreß, Gastgeberin sein. Als Gäste werden neben Markus Wittmann auch seine Eltern und viele Freunde und Wegbegleiter erwartet.

Erster Doppelsieg für BMW

Mit 26 Jahren ist Wittmann der jüngste Doppelsieger in der Geschichte der DTM. Bereits vor zwei Jahren konnte der BMW-Pilot schon einmal den Titel holen. Mit seinem Erfolg in diesem Jahr hat Wittmann auch für BMW Geschichte geschrieben. Denn er ist der erste BMW-Fahrer der sich zweimal den DTM-Gesamtsieg sichern konnte.