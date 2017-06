Polizei-Einsatz in Nürnberg Angebliche Waffe löste SEK-Einsatz aus

Der Anruf eines 48-Jährigen Mannes hat am Nachmittag einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Der Mann hatte angegeben, sein Bekannter habe eine Schusswaffe in einer Wohnung in der Nürnberger Innenstadt.

Von: Ulrike Lefherz