Fußballnachwuchs Lothar Matthäus trainiert E-Jugend in Herzogenaurach

Mit der Trainingseinheit für die Nachwuchskicker löst Matthäus ein Versprechen ein, das er bei seinem vergangenen Besuch in Herzogenaurach abgab: Bei einem Vereinsfest im Sommer sagte er zu, sich künftig in der Jugendarbeit des Vereins zu engagieren – schließlich werden ihm beim 1. FCH auch einige Ehren zuteil.

Ehrenwand und "Lothar-Matthäus-Sportplatz"

So wurde er zum Ehrenspielführer des 1. FC Herzogenaurach ernannt, in der "Heimkabine" des Vereins – einem Treffpunkt und Besprechungsraum für die Mannschaften – wird nicht nur an die Erfolge des FCH, sondern auch an die von Matthäus erinnert und der neue Kunstrasenplatz des Clubs heißt seit dem Sommer offiziell "Lothar-Matthäus-Sportplatz".

Großes Schaulaufen

Das Medieninteresse wird sicher wieder gewaltig sein, wenn der Rekordnationalspieler um 17.00 Uhr mit seiner Trainingseinheit beginnt. Schließlich ist Matthäus nicht nur als Fußballexperte im Fernsehen zu sehen, sondern macht auch in der Boulevardpresse immer wieder von sich reden.