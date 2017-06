Nürnberg-Röthenbach Laster kracht auf Haus

Der 39-jähriger Fahrer des Autotransporters war in der Ansbacher Straße im Nürnberger Stadtteil Röthenbach von der Fahrbahn abgekommen, so die Polizei. Mit seinem Sattelzug krachte er in einen Möbellaster, der am Straßenrand in der Nähe eines Hauses parkte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Möbellaster durch den Gartenzaun in den Vorgarten eines Hauses geschoben. Dabei rammte der Lastwagen die Hausecke.

Strafverfahren gegen Unfallfahrer

Nach Angaben der Polizei entstand ein Sachschaden von etwa 200.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Der Unfallverursacher hatte laut Polizei rund ein Promille Alkohol im Blut. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Beide Lkw haben nur noch Schrottwert.