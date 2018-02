Unfallserie auf der A6 Erst die eine, dann die andere Fahrtrichtung komplett gesperrt

Am frühen Mittwochmorgen (07.02.18) war auf der A6 in Richtung Süden ein Lkw in Brand geraten. Die Fahrtrichtung war deshalb ab 6.30 Uhr voll gesperrt. Erst gegen 15.00 Uhr konnte sie wieder freigegeben werden.

Drei Lastwagen fahren ineinander

Doch kurze Zeit später kam es zu einem Unfall in der Gegenrichtung auf der A6 zwischen Schwabach-Süd und Roth. Drei Lastwagen sind ineinander gefahren und blockieren beide Fahrspuren. Nach Polizeiangaben wurde niemand verletzt. Einer der Laster ist aber nicht mehr fahrbereit und muss abtransportiert werden. Dafür musste nun die A6 in Richtung Norden gesperrt werden. Eine Umleitung, auf der die Autos langsam an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden, wurde eingerichtet. Zur Ursache dieses Unfalls konnte die Polizei noch keine Angaben machen.

Lkw brannte komplett aus

Der brennende LKW heute morgen hatte nach Polizeiangaben wohl aufgrund eines technischen Defekts Feuer gefangen. Ein Reifen des mit Gips beladenen Lasters fing an zu brennen, die Flammen griffen dann auf den Lkw über. Die Feuerwehr konnte nicht mehr verhindern, dass der im Baustellenbereich auf der rechten Spur stehende Lkw komplett ausbrannte. Durch das Feuer wurde möglicherweise auch die Fahrbahn beschädigt, so ein Polizeisprecher. Der Fahrer des Lastwagens konnte sich selbst aus dem brennenden Fahrzeug retten. Er wurde nicht verletzt.