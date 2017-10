Millionenschaden Lidl-Supermarkt in Nürnberger Südstadt ausgebrannt

In Nürnberger Südstadt ist am Sonntagmorgen ein Lidl-Supermarkt völlig ausgebrannt. Wegen der starken Rauchentwicklung sollten die Anwohner Fenster und Türen geschlossen lassen. Der Sachschaden könnte laut Polizei bei mehr als einer Million Euro liegen. Von Günther Rehm

Die Brandmeldeanlage des Discounters an der Thüringer Straße im Süden Nürnberg löste in den frühen Morgenstunden Alarm aus. Als eine Streife der Polizei eintraf, stand das Gebäude bereits in Flammen. Dutzenden Kräfte der Feuerwehr konnten nicht verhindern, dass der Supermarkt komplett ausbrannte. Der starke Wind erschwerte die Löscharbeiten.

Über der gesamten Südstadt stand eine riesige Rauchsäule. Die Polizei bat die Bevölkerung, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Verletzt wurde niemand.

Feuer richtet Millionenschaden an

Einer ersten Schätzungs zufolge könnte der Schaden bei mehr als einer Million Euro liegen. Zur Ursache des Feuers gibt es noch keine Angaben.