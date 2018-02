Unglück in Leutershausen Vermisster Herrmann D. tot aufgefunden

Die Taucher der Bereitschaftspolizei entdeckten die Leiche des 75-Jährigen am Dienstag (06.02.18) in der Altmühl zwischen Leutershausen und Jochsberg. In diesem Bereich wurde am vergangenen Donnerstag auch das E-Bike des Rentners gefunden. Die Polizei schließt Fremdverschulden aus, man geht von einem tragischen Unglücksfall aus.

Intensive Suchmaßnahmen

Hermann D. war zuletzt Ende Januar (24.01.18) in einem Brauhaus im Leutershäuser Ortsteil Jochsberg gesehen worden. Dort hatte er die Gaststätte gegen 21.00 Uhr verlassen, um sich mit seinem E-Bike auf den rund vier Kilometer langen Heimweg nach Leutershausen zu machen. Nachdem der 75-Jährige nicht zuhause angekommen war, startete die Polizei intensive Suchmaßnahmen nach dem Vermissten. Unter anderem waren Polizeihubschrauber, Personensuchhunde und Boote im Einsatz.