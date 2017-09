Unglück am Bahnübergang Schulbus bei Langenzenn mit Zug kollidiert

Im Langenzenner Ortsteil Laubendorf (Lkr. Fürth) hat am Morgen ein Zug einen mit sieben Schulkindern besetzten Kleinbus touchiert. Drei von ihnen wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht, sagte ein Polizeisprecher dem Bayerischen Rundfunk.

Alle sieben Schüler erlitten einen Schock. Laut Polizei war der 70 Jahre alte Busfahrer in Richtung Oberasbach unterwegs und hatte mit dem Kleinbus einen unbeschrankten Bahnübergang fast überquert, als der Zug kam. Der Zug erwischte den Kleinbus am Heck und drehte das Fahrzeug um die eigene Achse, so der Polizeisprecher.

Zugverkehr unterbrochen

Am Zug entstanden nur leichte Schäden, auch die Bahn-Passagiere kamen laut Polizei mit dem Schrecken davon. Spurensicherung und Bundespolizei sind vor Ort. Derzeit ist die eingleisige Bahnstrecke auf Höhe Laubendorf gesperrt und der Zugverkehr unterbrochen. Wann der Zugverkehr auf der Nebenstrecke wieder aufgenommen werden kann, steht laut Bahn noch nicht fest.